Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo cambaareeyay tallaabadii lagu celiyay diyaarad siday xildhibaano ka soo jeeda Puntland
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku cambaareeyay go’aan ay sheegeen inuu lahaa Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ee lagu amray in hawada laga soo celiyo diyaarad siday xubno ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ku sii jeeday deegaan doorashadooda ee Puntland.
Goluhu wuxuu tallaabadaas ku tilmaamay mid leh cawaaqib sharci, dastuur iyo siyaasadeed oo culus, isagoo sheegay in xildhibaanadu ay leeyihiin xasaanad iyo xorriyad dhaqdhaqaaq oo uu dammaanad qaadayo Dastuurka Ku-meelgaarka ah.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, faragelinta safarkooda iyadoo la adeegsanayo amar ka yimid awoodda fulinta waxay jebinaysaa mabda’a kala-soocidda awoodaha dowladeed, isla markaana ay tahay faragelin toos ah oo lagu sameeyay hay’adda sharci-dejinta.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka digay in hay’adaha qaranka, gaar ahaan kuwa la xiriira duulista rayidka, aan loo adeegsan dano siyaasadeed.
Waxay sheegeen in hay’adda duulista hawadu ay u xilsaaran tahay sugidda badqabka iyo nidaamka hawada dalka, balse aan loo adeegsan karin cadaadis siyaasadeed.
Tallaabadan ayay ku doodeen Golaha Mustaqbalka inay dhaawaceyso kalsoonida shirkadaha duulista, sumcadda hawada Soomaaliya iyo waajibaadka caalamiga ah ee dalka kaga xiran nidaamyada duulista rayidka.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in go’aankan uu sii fogeynayo khilaafka siyaasadeed xilli dalka uu marayo marxalad xasaasi ah oo u baahan degganaansho, wada-tashi iyo is-afgarad qaran.
Golaha ayaa ku baaqay in hoggaanka dalka uu muujiyo xilkasnimo, bisayl siyaasadeed iyo ixtiraam buuxa oo loo hayo nidaamka federaalka iyo hay’adaha dastuuriga ah.
Ugu dambeyn, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo waxa ay ku tilmaameen “jidgooyada safarka xildhibaanada”, si loo ilaaliyo kalsoonida iyo midnimada qaranka, isla markaana loo xoojiyo wada shaqeynta hay’adaha dowladda.