Qaraxyo waaweyn oo laga maqlay Dooxa
Iiraan ayaa dib u bilowday weerarradii dhinaca cirka ee ay ku haysay waddamada Khaliijka Carabta, iyadoo sii wadaysa beegsiga saldhigyo Maraykanku leeyahay oo ku yaalla gobolka oo dhan. Waxaan saaka magaalada Dooxa ka maqalnaa qaraxyo waaweyn, waxaana magaalada laga dhex arki karaa qiiq cirka isku shareeray. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay ku mashquulsan tahay daminta dab xaddidan oo ka kacay aag warshadeed, kaas oo ka dhashay haraaga gantaal la soo riday.
Shir jaraa’id oo la qabtay abbaare saqdii dhexe, ayay mas’uuliyiinta Qadar ku sheegeen in Iiraan ay shalay soo tuurtay 65 gantaal iyo 12 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) ah – badankooda waa la dhexgalay oo la soo riday, balse waxaa jiray waxyeello qaar ah, iyadoo siddeed qofna ay ku dhaawacmeen haraaga gantaalladaas.
Qaraxyo ayaa sidoo kale saaka laga maqlay magaalooyinka Dubai iyo Manama, halka hay’adda wararka ee dawladda Cumaan ay werinayso weerar diyaaradeed oo lagu qaaday dekeddeeda ganacsiga. Cumaan waxay sanado badan ahayd dhexdhexaadiye muhiim u ah wadahadallada Maraykanka iyo Iiraan, ilaa haddana waxay ka badbaadday weerarrada Iiraan.
Qadar iyo qaar ka mid ah dawladaha kale ee Carabta ayaa si adag u cambaareeyay weerarradan, waxayna sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan.
Waddamada Khaliijka ayaa dadaal u galay inay qaboojiyaan xiisadda kala dhaxaysa Iiraan sanadihii u dambeeyay, waxayna si adag uga shaqeeyeen sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa dhibaatada, iyagoo diiday in Maraykanku uu weerarro ka soo qaado saldhigyada uu ku leeyahay dalalkooda.
Balse taasi kuma filnaan inay ka hortagto weerarro milatari oo toos ah oo lagu qaado dhulkooda. Hadda, iyadoo uu dhintay hoggaamiyihii ugu sarreeyay ee Iiraan, mustaqbalku uma muuqdo mid hubaal ah, ma aha oo kaliya Iiraan, balse gobolka oo dhan.