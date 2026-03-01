Hoggaamiyaha Xisbullah oo u baroor diiqaya ‘shahiid’ Khamenei
Hoggaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim ayaa u tacsiyeeyay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ali Khamenei, isagoo ku tilmaamay inuu ahaa shahiid ka tagay tobanaan milyan oo taabacsanaa.
Qaasim wuxuu sheegay in waxa uu ku tilmaamay “gardarrada Maraykanka iyo Sahyuuniyadda dambiilayaasha ah” ee lagu bartilmaameedsaday Khamenei ay ka dhigan tahay “dareerka dambiyada”, isagoo ballanqaaday “waxaan gudan doonnaa waajibaadkeenna ka hortagga gardarrada, annaga oo ku kalsoon guusha, hanuuninta, iyo taageerada Alle”.
Shiicada Lubnaan ee Xisbullah oo lagu tiriyo mid ka mid ah kooxaha ugu caansan ee ay maalgeliso Iran ee gobolka, ayaa qabanqaabinaysa kulan dadweyne oo lagu garab istaagayo Khamenei iyo Iran.