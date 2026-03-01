𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐨𝐝𝐚𝐲𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲 𝐤𝐚𝐥𝐚-𝐚𝐫𝐚𝐠𝐭𝐢 𝐝𝐮𝐰𝐚𝐧𝐚𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢𝐡𝐢𝐢 𝐮 𝐃𝐡𝐞𝐱𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲 𝐊𝐃𝐐 𝐢𝐲𝐨 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐠𝐚 𝐊𝐀𝐀𝐇
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta iskugu yeedhay kulan dhexdhexaadin ah oo u dhexeeyey Komishanka
Doorashooyinka Qaranka JSL (KDQ) iyo Xisbiga KAAH, si xal looga gaadho murankii ka dhashay go’aankii uu soo saaray KDQ JSL ee la xidhiidhay Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha, gaar ahaan dookhii (option) tirada goobaha diiwaangelinta, kaasi oo sababay in Xisbiga KAAH uu hakiyo wadashaqayntii uu la lahaa KDQ.
Wada hadal iyo dhexdhexaadin dheer oo uu hoggaaminayey Madaxweynaha JSL kaddib, labada dhinac waxa ay si rasmi ah u soo af-jareen kala-aragti duwanaanshihii u dhexeeyey, waxana ay si wadajir ah ugu mahadnaqeen Madaxweynaha JSL doorkii muhiimka ahaa ee uu ka qaatay isu soo dhaweynta Komishanka Doorashooyinka Qaranka JSL (KDQ) iyo Xisbiga KAAH.
Haddaba, si loo sii amba-qaado hawlaha baaxadda leh ee horyaalla KDQ iyo Axsaabta Siyaasadda, labada dhinac waxa ay isla qaateen qodobbadan soo socda:
𝟏. In si rasmi ah dib loogu soo celiyo wadashaqayntii u dhexeysay KDQ iyo Xisbiga KAAH.
𝟐. In arrimaha farsamo ee salka u ahaa is-mari-waaga labada dhinac ay si firfircoon uga wada shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac.
𝟑. Si loo sii ambaqaado dhamaystirka arrimaha weli qabyada ah; in labada dhinac ay isugu yimaaddaan kulan kale, marka laga soo gudbo Ciidul-Fitriga,
Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay leedahay dhaqan togan oo soo jireen ah oo ku dhisan in murannada Siyaasiga ah lagu xalliyo wada-hadal, isu tanaasul iyo in aan xalka laga raadin dibedda, balse xalku uu ka dhex abuurmo gudaha dalka.