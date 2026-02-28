Trump oo xaqiijiyay weerarro ballaadhan oo ka dhan ah Iran, kuna baaqay in shacabka Iran afgembiyaan nidaamka talada haya
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in Maraykanka iyo Israa’iil ay bilaabeen weerarro militari oo “ballaadhan oo socda” oo ka dhan ah dalka Iran , isaga oo ku hanjabay in howlgalkaasi sababi karo khasaare naf iyo maalba leh, isla markaana ugu baaqay shacabka Iran in ay afgembiyaan nidaamka talada haya.
Madaxweyne Trump oo muuqaal ku baahiyay bartiisa ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku wadaan hawlgal lagu “cidhiibtirayo khataro degdeg ah” oo ka imanaya Iran. Waxa uu sheegay in ay jireen wax ku tilmaamay tobannaan sano oo weerarro iyo gardarro ah oo lagula kacay ciidamada Maraykanka, iyo in mudaharaadayaal badan nidaamka Iran ku laayay gudaha dalkaasi bilihii u dambeeyay.
Trump waxa uu caddeeyay in siyaasadda Maraykanku tahay in laga hortago in Iran hesho hub nukliyeer ah iyo gantaallo riddadoodu dheer tahay. “Sababahan awgood, ciidamada Maraykanku waxay wadaan hawlgal ballaadhan oo joogto ah si looga hortago in nidaamkan kali-taliska ahi uu halis geliyo ammaanka qaranka Maraykanka,” ayuu yidhi.
Waxa uu intaa ku daray in la burburin doono warshadaha gantaallada Iran, ciidankeeda baddana la wiiqi doono, isla markaana la xaqiijin doono in kooxaha ay taageerto Iran aanay mar dambe khalkhal gelin gobolka ama caalamka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale qiray suurtogalnimada khasaare ka dhasha dagaalka, isaga oo yidhi: “Waxa dhici karta in khasaaro yimaaddo – taasina waa arrin inta badan dagaallada ka mid ah.”
Dhanka kale, Trump ayaa si toos ah ugu baaqay ciidamada iyo booliska Iran in ay hubka dhigaan, isaga oo u ballanqaaday “dammaanad buuxda” haddii ay sidaas sameeyaan, balse uga digay in ay wajihi doonaan dhimasho haddii ay iska caabiyaan. Sidoo kale, waxa uu shacabka Iran ugu baaqay in ay gabaad galaan inta duqeyntu socoto, balse markii hawlgalku dhammaado ay “la wareegaan dowladdooda.”
Hadalkan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo Israa’iil ay saacadihii hore ee Sabtidii bilaabeen weerarro cirka ah oo ka dhan ah Iran, kaddib toddobaadyo wadahadallo iyo ciidan uruursi ballaadhan uu ka socday Bariga Dhexe. Weerarradan ayaa daba socda dagaalkii 12 ka maalmood socday bishii Juun ee sannadkii hore, markaas oo Maraykanku ku biiray duqeymaha Israa’iil ee lagu badhtilmaameedsaday xarumaha nukliyeerka Tehran.