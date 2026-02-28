Somaliland oo sheegtay in Aqoonsiga Israa’iil uu Horseed Uyahay Isbeddel Juqraafi iyo Siyaasadeed
Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland, Xuseen Aadan Cige (Deyr), ayaa sheegay in aqoonsiga ay Dawladda Israa’iil siisay Somaliland 26-kii December 2025 uu yahay tallaabo istiraatiiji ah oo taariikhi ah, isla markaana ka tarjumaysa isbeddelka miisaanka juqraafi-siyaasadeed ee Geeska Afrika.
Qoraal uu ku baahiyay bartiisa rasmiga ah ee X, ayuu Afhayeenku ku sheegay in aqoonsigani aanu ahayn oo keliya astaan diblomaasiyadeed, balse uu si dhab ah u sare u qaadayo maqaamka caalamiga ah ee Somaliland, isla markaana uu furayo bog cusub oo iskaashi ballaadhan oo dhexmara labada dhinac.
Afhayeen Xuseen Deyr wuxuu tilmaamay in iskaashiga la filayo uu taaban doono dhinacyo kala duwan oo muhiim u ah horumarka Somaliland, kuwaas oo ay ka mid yihiin ganacsiga, tiknoolajiyadda, tamarta, biyaha, beeraha iyo amniga. Wuxuu intaas ku daray in xidhiidhkani uu noqon doono mid ku dhisan dan wadaag, xasillooni, madaxbannaani iyo aragti istiraatiiji ah oo mideysan.
Sidoo kale, Afhayeenku wuxuu xusay in Israa’iil ay Somaliland u aragto xulafo istiraatiiji ah oo ku taalla mid ka mid ah marin-biyoodka ugu muhiimsan caalamka, taasina ay sare u qaadaysa muhiimadda ay Somaliland ku leedahay mandaqada, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo istaraatiijiyadda badda.
Ugu dambayn, Afhayeenka Madaxweynaha ayaa hoosta ka xarriiqay in iskaashigani uu ka hirgeli doono gobol leh muhiimad juqraafi-siyaasadeed oo sare, isla markaana uu horseedi doono xidhiidh diblomaasiyadeed oo qoto dheer oo wax ku ool ah, taas oo Somaliland u sii xoojinaysa doorkeeda gobolka iyo caalamkaba.
Israa’iil ayaa noqotay dowladii ugu horaysay ee Somaliland aqoonsata kadib muddo 35 ah oo ay raadinaysay ictiraaf, hadaba, aqoonsiga Somaliland ayaa mucaaradad ballaadhan oo ay horkacayso dowlada Soomaaliya kala kulmay waddamo badan oo caalamka ah, iyada Muqdisho ay dadaal ugu jirto sidii Tel Aviv loogu qancin lahaa in ay ka laabato aqoonsiga.
Kasakow dadaalka dowlada Soomaaliya, Somaliland ayaa daraad safiir buuxa u magacowday Israa’iil, iyada oo Israa’iil ay si dhakhso ah u aqbashay, isla markaana sheegtay in si dhakhso ah Hargaysa ugu Soo diri doonto safiirkeeda u fadhiyi doona Somaliland.