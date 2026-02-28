Duullimaadyadii Bariga Dhexe oo hakad galay

Dhammaan shirkadaha waaweyn ee diyaaraduhu waxay weeciyeen ama baajiyeen duullimaadyadii ay ku tagi lahaayeen gobolka, iyaga oo sabab uga dhigaya badqabka, raalligelinna siiyay macaamiisha.

Virgin Atlantic waxay sheegtay inay joojisay adeeggii VS400 ee London Heathrow ilaa Dubai waxayna ka digtay in duullimaadyada Maldives, Hindiya iyo Sacuudi Carabiya ay la kulmi karaan waqtiyo dheer oo duullimaad ah sababtoo ah dib-u-habaynta.

British Airways ayaa joojisay duullimaadyadii ay ku tagi jirtay Tel Aviv iyo Baxrayn ilaa Arbacada, adeeggii maanta ee Cammaan ayaa sidoo kale la joojiyay.

Adeegga BA123 ee Heathrow ilaa Dooxa, oo bilaabmay saacaddu markay ahayd 8-dii fiidnimo ee xalay, ayaa sidoo kale lagu amray in uu saddex meelood meel ka leexiyo safarka. Dhowr saacadood ka dib 200 oo rakaab ah oo lagu daray ayaa dib loogu celiyay London.

Wizz Air ayaa xaqiijisay in ay joojisay dhammaan duullimaadyadii tagi jiray Israa’iil, Dubia, Abu Dhabi iyo Cammaan iyada oo si degdeg ah u dhaqan galaysa ilaa iyo Sabtida soo socota. Duullimaadyada taga ama ka yimaada Sacuudiga waa la joojinayaa ilaa Talaadada.

Emirates ayaa si ku meel gaar ah u joojisay howlaheeda.

Lufthansa, Air India iyo Turkish Airlines ayaa ah shirkado kale oo ku dhawaaqay in la baajiyay duullimaadyadii gobolka.

