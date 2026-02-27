Muddaharaaddo culus oo lagaga soo horjeeddo dawladda Itoobbiya oo Tigray ka socda
Dibadbaxyo waaweyn ayaa ka qarxay gobolka Tigray Region kadib go’aan ay gaadhay dowladda federaalka Itoobiya oo shan degmo codayneed laga saaray maamul ahaan Tigray, doorashooyinka qaran ee soo socda.
Dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay magaalada Mekelle, oo ah caasimadda gobolka, iyo magaalooyin kale, iyagoo ku tilmaamay tallaabadaas “go’aan khatar ah” iyo “ku dhawaaqid xaalad dagaal.”
Golaha doorashooyinka Federaalka ayaa go’aamiyay in degmooyinka lagu muransan yahay — Korem Ofla, Raya Alamata, Humera, Adi Remets, iyo Tselemti — aysan mar dambe hoos imaan doonin maamulka Tigray. Degmooyinkan oo horey u hoos tegi jiray Tigray ayaa tan iyo dagaalkii Tigray ee 2020–2022 ku jiray gacanta gobolka Amxaarada.
Go’aankan ayaa dhaliyay cadho xooggan oo ka timid maamulka gobolka Tigray, xisbiyada siyaasadeed iyo ururrada bulshada rayidka ah, kuwaas oo ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka isla markaana jebinaya Heshiiskii Pretoria ee soo afjaray dagaalkii Tigray sannadkii 2022.
Dhanka kale, xisbiga mucaaradka ah ee National Movement of Amhara (NaMA) ayaa soo dhaweeyay go’aanka, iyagoo sheegay inay taageerayaan mowqifka Golaha Federaalka.
Dibadbaxayaasha Tigray ayaa ku dooday in “jarista dhulka Tigray aysan keenayn nabad waarta,” waxayna ugu baaqeen dowladda federaalka inay dib uga fiirsato go’aankaas. Mid ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa yidhi: “Dowladda federaalku waa inay dhulka lagu muransan yahay ku celisaa Tigray si waafaqsan dastuurka.” Waxay sidoo kale ugu baaqeen beesha caalamka inay farageliso si looga hortago colaado dib u qarxa.