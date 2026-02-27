Hindiya oo canbaaraysay weerarka Pakistan Taageerana u muujisay Afghanistan

News DeskFebruary 27, 2026
Less than a minute

Hindiya ayaa si adag u cambaareysay duqeymaha cirka ee Pakistan ka fulisay dhulka Afghanistan.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Hindiya, Randhir Jaiswal, ayaa sheegay in Hindiya “si adag u cambaareyneyso duqeymaha cirka ee Pakistan ka fulisay dhulka Afghanistan.”

Qoraal uu ku daabacay barta X, ayuu Jaiswal ku sheegay in weerarradaasi ay sababeen khasaare soo gaaray dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur, xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.

Wuxuu intaas ku daray: “Tani waa isku day kale oo Pakistan ay ku dooneyso inay dibadda u weeciso fashilkaheeda gudaha. Hindiya waxay mar kale ku celinaysaa taageeradeed

