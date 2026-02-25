Madaxweynaha Israa’iil oo Itoobiya ku jooga safar istaraatiiji ah, kadib booqashadii Erdoğan
Madaxweynaha Israa’iil Isaac Herzog ayaa booqasho rasmi ah ku tegay Itoobiya, safar laba maalmood qaadanaya, kaasoo diiradda lagu saarayo xoojinta xidhiidhka taariikhiga ah iyo iskaashiga labada dal, sida warbaahinta labada dal sheegtay.
Safarkan ayaa si cad u shaaciyay rabitaanka Israa’iil ee ah in saameynteeda siyaasadeed iyo istaraatiijiyadeed ee Geeska Afrika la xoojiyo, kadib booqashadii dhawaan Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan uu ku tegay Addis Ababa.
Herzog ayaa kulan la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Abiy Axmed Ali, iyagoo kawada hadlay arrimaha amniga, dhaqaalaha, iyo iskaashiga gobolka. Itoobiya, oo ah dal miisaan culus ku leh Bariga Afrika isla markaana xarun u ah shirarka heerka sare ee qaaradda, ayaa noqotay meel ay quwaduhu ku muujinayaan danahooda diblomaasiyadeed, iyada oo safarradan is xigxiga ay si cad u muujinayaan loollanka siyaasadeed ee gobolka.
Taariikh ahaan, Israa’iil iyo Itoobiya waxay leeyihiin xidhiidh soo jireen ah, oo ay ku jiraan iskaashi milatari iyo mid siyaasadeed, gaar ahaan xilligii Boqor Haile Selassie, oo door weyn ka ciyaaray xoojinta xidhiidhka labada dal qarnigii 20aad.
Safarka Madaxweynaha Israa’iil ayaa imanaya kadib booqashadii Erdoğan, oo Turkigu ku muujiyay taageeradiisa midnimada Soomaaliya isla markaana si weyn uga soo horjeeday aqoonsiga Somaliland. Dhanka kale, Israa’iil ayaa dhowaan aqoonsatay Somaliland, taasoo ka dhigtay in Israa’iil ay rabto in saameynteeda gobolka dardargaliso, iyadoo Itoobiya ay wali aanay si rasmi ah u shaacin mowqifkeeda ku aaddan arrinta aqoonsiga Somaliland.
Arrintan ayaa abuureysa xaalad istaraatiiji ah oo labada dhinac ay doonayaan in mawqifka Itoobiya uu mid walba dhiniciisa raaco, taasoo ka dhigan in quwadaha shisheeye ay si toos ah isku dayayaan in saameynta Addis Ababa ay u noqoto mid ka tarjumaysa danahooda siyaasadeed.
Gebogabadii, safarka Madaxweynaha Israa’iil ee Itoobiya wuxuu ka tarjumayaa loollan siyaasadeed oo sii xoogaysanaya, halkaas oo arrimaha Geeska Afrika – gaar ahaan qadiyada Soomaalidu ay noqotay tiir muhiim u ah jihada iyo xulafaysiga quwadaha caalamiga ah ee gobolka.