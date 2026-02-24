Gudoomiyaha Taliska Sare ee Ciidamada Maraykanka miyuu ka hor yimid dagaalka Iiraan, Trump oo ka jawaabay
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa diiday wararka sheegaya in Guddoomiyaha Taliska Sare ee Ciidamada Maraykanka uu ka digay khataraha ka imaan kara fulinta howlgal weyn oo ka dhan ah Iiraan, isagoo adkeeyay in Washington ay awood u leedahay inay si “fudud” u garaacdo Tehran haddii dagaal dhaco.
Warbaahinta Maraykanka ayaa soo werisay in Guddoomiyaha Taliska Sare, Janaraal Dan Caine, uu ka digay khataro badan oo la xidhiidha weerarro ka dhan ah Iiraan, oo ay ku jirto muddada uu socon karo dagaalka.
Laakiin Trump ayaa ku adkeystay qoraal uu ku baahiyay bartiisa Truth Social inuu “100 boqolkiiba khalad” yahay in la sheego in Kaine “ka soo horjeedo in aan dagaal la galno Iiraan.” Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay, “Janaraal Dan Caine, sida anaga oo dhan, ma rabo dagaal, laakiin haddii la go’aamiyo in tallaabo milatari laga qaado Iiraan, wuxuu aaminsan yahay inay tahay wax si fudud loo guuleysan karo.”
Trump ayaa sheegay in Kaine uu “og yahay hal shay oo kaliya: guusha, haddii la amrana uu hogaamin doono howlgalka,” isagoo xusay in “Guddoomiyaha Taliska aysan talo ka bixin in Iiraan la weeraro ama in la bilaabo weerarro xadidan, sida warbaahintu sheegtay.”
Trump ayaa sidoo kale sheegay in haddii heshiis lala gaadho Iiraan uu guuldareysto, ay la kulmi doonto “maalin aad u xun,” taasoo ah digniin cusub oo muujinaysa hadal-adaygga sii kordhaya ee labada dhinac.
Trump ayaa wariyeyaasha u sheegay in Washington weli doorbideyso waddada diblomaasiyadda, laakiin ay diyaar u tahay inay tallaabooyin kale qaaddo haddii wadahadalladu guuldareystaan. Waxa uu intaa ku daray in dalkiisu uusan ogolaan doonin Iiraan inay hesho hub nukliyeer ah, isagoo adkeeyay in dhammaan ikhtiyaarrada miiska saaran yihiin.
Hadallada Trump ayaa imaanaya iyadoo dadaallo socda lagu doonayo in dib loo soo nooleeyo wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Tehran, xilli xiisadaha gobolka ay sii kordhayaan iyo welwel laga qabo in ay sii xumaadaan.