Iiraan oo sheegtay inay diyaar u tahay wada-hadallo, balse ay iska difaaci doonto gardarrada Maraykanka
Dowladda Iiraan ayaa mar kale ku celisay inay diyaar u tahay xal diblomaasiyadeed oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka, hase yeeshee ay si adag isaga difaaci doonto haddii Maraykanku qaado tallaabo milatari.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan, Esmaeil Baghaei, ayaa sheegay in weerar kasta oo uga yimaada Washington – xitaa haddii uu noqdo mid kooban – loo aqoonsan doono “fal gardarro ah” oo keeni doona jawaab waafaqsan xaqa is-difaaca. Hadalkan ayaa imanaya kaddib markii madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, uu sheegay inuu ka fiirsanayo weerar xaddidan haddii heshiis laga gaadhi waayo wada-hadallada nukliyeerka.
Wada-hadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya labada dal ayaa la qorsheeyay inay ka qabsoomaan magaalada Geneva dabayaaqada toddobaadkan, iyadoo dhexdhexaadin ay wado dowladda Cumaan. Iiraan iyo Maraykanka ayaa hore u yeeshay laba wareeg oo wadahadallo ah oo ka dhacay Switzerland iyo Cumaan, kuwaas oo la sheegay inay muujiyeen “calaamado dhiirrigelin leh”, sida uu sheegay Madaxweynaha Iiraan Masoud Pezeshkian.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadda ayaa weli taagan, iyadoo Maraykanku kordhiyay joogitaankiisa milatari ee Bariga Dhexe – tallaabo ay Tehran ku tilmaantay mid aan loo baahnayn isla markaana aan wax tar u lahayn hannaanka wadahadallada.
Baghaei ayaa beeniyay warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in heshiis ku meel gaadh ah la gaadhay, isaga oo xusay in faahfaahinta wada-hadalladu ku ekaan doonto qolka gorgortanka. “Wadahadal kasta oo ku bilaabma culays iyo eex hore looma filan karo inuu miro dhalo,” ayuu yidhi.
Dhankiisa, Madaxweyne Pezeshkian ayaa sheegay in dalkiisu uu weli ka go’an yahay nabadda iyo xasilloonida gobolka, balse uu diyaar u yahay xaalad kasta. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in Iiraan ayna waligeed isu dhiibin cadaadis dibadeed, isla markaana ay ka shaqayn doonto danaha qarankeeda.
Wadahadalladan ayaa imanaya xilli gobolka uu wajahayo xaalad amni oo xasaasi ah, iyadoo isha lagu hayo natiijada ka soo baxda kulamada la filayo inay ka dhacaan Geneva, kuwaas oo go’aamin kara jihada cusub ee xidhiidhka Iiraan iyo Maraykanka