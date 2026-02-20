Xamaas oo qabanaysa doorasha ay ku dooranayaan hoggaamiye ku meel gaar ah
Xamaas ayaa qabanaysa doorasha ah ku dooranayaan hogaamiye ku meel gaar ah oo cusub, sida u sheegay sarkaal sare oo Falastiini ah oo xog-ogaal u ah arrimaha kooxda hubaysan.
Codbixinta ayaa ka socota guud ahaan Qaza, Daanta Galbeed ee la haysto iyo xubnaha Xamaas ee joogo meelo kale.
Natiijada ayaa laga yaabaa in ay tilmaanto jihada dhaqdhaqaaqa uu doonayo inuu qaado – gaar ahaan sida Maraykanka iyo dhexdhexaadiyeyaasha kale oo ka wada hadlaya maamul uu yeesho Qaza dagaalka ka dib kaas ku aadan dadaallada dib u dhiska iyo xaaladda mustaqbalka ee kooxaha hubaysan ee halkaas.
Doorashadan ayaa timid ka dib markii inta badan hoggaanka sare ee Xamaas lagu dilay duqaymaha Israa’iil ka dib weerarradii kooxdan ay ku qaadday Israa’iil 7-dii Oktoobar 2023, oo ay ku dhinteen ilaa 1,200 oo qof, 251 kalena ay qafaasheen.
Dadka ku nool Qaza ayaa horey codkooda u dhiibtay si qarsoodi ah, sida laga soo xigtay ilo-wareedka, laakiin ma cadda in geeddi-socodku meel kale lagu soo gabagabeeyey. Marka lagu dhawaaqo, hoggaamiyaha cusub wuxuu xilka hayn doonaa muddo sannad ah.
Xamaas ayaa maamusha Marinka Qaza, waxaana sanadihii ugu dambeeyay ay taageero sii kordheysay ku lahayd Daanta Galbeed, inkastoo dhaqdhaqaaqooda ay si weyn u xanibeen ciidamada Israel iyo ciidamada ammaanka maamulka Falastiin