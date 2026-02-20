Xamaas oo qabanaysa doorasha ay ku dooranayaan hoggaamiye ku meel gaar ah

News DeskFebruary 20, 2026
1 minute read

Xamaas ayaa qabanaysa doorasha ah ku dooranayaan hogaamiye ku meel gaar ah oo cusub, sida  u sheegay sarkaal sare oo Falastiini ah oo xog-ogaal u ah arrimaha kooxda hubaysan.

Codbixinta ayaa ka socota guud ahaan Qaza, Daanta Galbeed ee la haysto iyo xubnaha Xamaas ee joogo meelo kale.

Natiijada ayaa laga yaabaa in ay tilmaanto jihada dhaqdhaqaaqa uu doonayo inuu qaado – gaar ahaan sida Maraykanka iyo dhexdhexaadiyeyaasha kale oo ka wada hadlaya maamul uu yeesho Qaza dagaalka ka dib kaas ku aadan dadaallada dib u dhiska iyo xaaladda mustaqbalka ee kooxaha hubaysan ee halkaas.

Doorashadan ayaa timid ka dib markii inta badan hoggaanka sare ee Xamaas lagu dilay duqaymaha Israa’iil ka dib weerarradii kooxdan ay ku qaadday Israa’iil 7-dii Oktoobar 2023, oo ay ku dhinteen ilaa 1,200 oo qof, 251 kalena ay qafaasheen.

Dadka ku nool Qaza ayaa horey codkooda u dhiibtay si qarsoodi ah, sida laga soo xigtay ilo-wareedka, laakiin ma cadda in geeddi-socodku meel kale lagu soo gabagabeeyey. Marka lagu dhawaaqo, hoggaamiyaha cusub wuxuu xilka hayn doonaa muddo sannad ah.

Xamaas ayaa maamusha Marinka Qaza, waxaana sanadihii ugu dambeeyay ay taageero sii kordheysay ku lahayd Daanta Galbeed, inkastoo dhaqdhaqaaqooda ay si weyn u xanibeen ciidamada Israel iyo ciidamada ammaanka maamulka Falastiin

News DeskFebruary 20, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dalalkii Caalamka oo bilaabay in ay Bariga Dhexe kala baxaan ciidamadooda

February 20, 2026

Howlgal ciidamada sameeyeen oo lagu qabtay nin 64 jir ah oo sameeya diyaaradaha aan duuliyaha laheyn

February 20, 2026

Trump oo sheegay in 10 maalmood gudahood la arki doono in Iran ay ogolaato heshiis ama ‘ay balaayo dhacayso’

February 20, 2026

Guriga Andrew oo la baadhayo iyo wararkii ugu dambeeyay ee xadhigiisa

February 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker