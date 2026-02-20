Ruushka oo ku biiray dalalka walaac ka qaba xiisadda Bariga Dhexe

News DeskFebruary 20, 2026
1 minute read

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay, iyadoo adeegsanaysa barteeda Telegram, in wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu la hadlay dhiggiisa Iiraan, Cabbaas Caraqji, uuna kala arrimaha ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaas.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa shalay sheegay in weerar uu Maraykanku ku qaado Iiraan uu yeelan doono cawaaqib culus.

Waxa kale oo uu yiri: “Si dhow ayaan ula socdaa jawaabta dalalka Carabta ee Khaliijka ku yaalla ee gobolka. Qofna ma doonayo in xiisadda la sii kiciyo. Qof walba wuu ogyahay in tani ay la mid tahay dab lagu ciyaarayo.”

Sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, kororka xiisaddu wuxuu tirtirayaa saamayntii tallaabooyinka wanaagsan ee la qaaday sannadihii u dambeeyay, oo ay ku jirto hagaajinta xiriirka deriska Iiraan, gaar ahaan Sucuudiga.

News DeskFebruary 20, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Iiraan oo ku dhawaaqday in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay burburtay

February 20, 2026

Iiraan oo warqad u dirtay Qaramada Midoobey xilli xiisadda gobolka ay cirka isku shareertay

February 20, 2026

Dalalkii Caalamka oo bilaabay in ay Bariga Dhexe kala baxaan ciidamadooda

February 20, 2026

Howlgal ciidamada sameeyeen oo lagu qabtay nin 64 jir ah oo sameeya diyaaradaha aan duuliyaha laheyn

February 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker