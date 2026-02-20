Ruushka oo ku biiray dalalka walaac ka qaba xiisadda Bariga Dhexe
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay, iyadoo adeegsanaysa barteeda Telegram, in wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu la hadlay dhiggiisa Iiraan, Cabbaas Caraqji, uuna kala arrimaha ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaas.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa shalay sheegay in weerar uu Maraykanku ku qaado Iiraan uu yeelan doono cawaaqib culus.
Waxa kale oo uu yiri: “Si dhow ayaan ula socdaa jawaabta dalalka Carabta ee Khaliijka ku yaalla ee gobolka. Qofna ma doonayo in xiisadda la sii kiciyo. Qof walba wuu ogyahay in tani ay la mid tahay dab lagu ciyaarayo.”
Sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, kororka xiisaddu wuxuu tirtirayaa saamayntii tallaabooyinka wanaagsan ee la qaaday sannadihii u dambeeyay, oo ay ku jirto hagaajinta xiriirka deriska Iiraan, gaar ahaan Sucuudiga.