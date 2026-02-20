Iiraan oo ku dhawaaqday in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay burburtay

News DeskFebruary 20, 2026
Ciidanka Cirka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in diyaarad dagaal oo nooca F-4 ah ay ku burburtay intii ay ku jirtay duulimaad tababar oo habeen ahaa, taasoo sababtay dhimashada Kornayl Mehdi Firouzmand, oo ka mid ahaa labada duuliye ee saarnaa.

Goobta ay ku burburtay diyaaraddan dagaalka ee Ciidanka Cirka Iiraan ayaa la sheegay inay ku taallay Gobolka Hamedan.

Diyaaradda dagaalka ee F-4 badanaa waxa wada duuliya laba duuliye. Warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in duuliyihii labaad ee diyaaradda uu ka badbaaday shilka.

