Howlgal ciidamada sameeyeen oo lagu qabtay nin 64 jir ah oo sameeya diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Ciidanka Milatariga ee Nigeria ayaa sheegay in askartoodu ay xireen dhowr qof oo la shaqeynayay kooxda Boko Haram iyo nin sameeya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaanno drones-ka, iyagoo sii wada howlgallada lagu carqaladeynayo falalka argagixiso ee ka socda gobollada Adamawa iyo Borno.
Farriin uu milatarigu ku daabacay boggiisa X ayuu ku sheegay in qabashada lagu guuleystay ay suurtagashay kadib markii ay iskaashi la sameeyeen ilaalada deegaanka iyo ugaarsato.
Milatarigu wuxuu Khamiistii sheegay in askartu ay qabteen Ismaaciil Muxamed, oo 28 jir ah, deegaanka Visik ee degmada Hong, halkaas oo laga helay qori, hub kale, qalab milatari iyo agabyo cunto oo kala duwan oo uu watay.
Ciidanku waxay sheegeen in lagu hayo xabsi si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.
Milatarigu sidoo kale wuxuu sheegay in howlgal gaar ah oo ka dhacay degmada Madagali lagu dilay Cabdullaahi Mafa, oo ahaa hoggaamiye koox burcad ah, intii lagu jiray weerar ka dhacay hareeraha webiga Visik.
“Intaa waxaa dheer, askartu waxay qabteen nin lagu magacaabo Dauda Usman Gubula, 64 jir ah, kaas oo argagixisada siinayay diyaarado aan duuliye lahayn si ay weerarro ugu qaadaan askarta,” ayaa lagu yiri qoraal la soo saaray.
Milatarigu wuxuu intaas ku daray in askartu ay fashiliyeen weerar ay maleegayeen rag hubeysan oo ka dhacay Ngamdu, gobolka Borno, isla markaana ay dileen qof xog-ogaal ahaa oo isku dayay inuu jebiyo xayndaabka ammaanka.