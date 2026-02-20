Dalalkii Caalamka oo bilaabay in ay Bariga Dhexe kala baxaan ciidamadooda
Afhayeen u hadlay Ciidamada dalka Norway ayaa ku dhawaaqay in dowladda dalkaasi ay go’aansatay inay dib ugala baxdo Baroga Dhexe ku dhowaad 60 ka mid ah askarteeda, sababo la xiriira xaaladda amni iyo xiisadaha ka jira halkaas.
Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ciidamadan dib loogu soo celin doono Norway, halka qaar kalena loo wareejin doono dalal kale oo isla gobolkaas ku yaalla si loo geeyo goobo ammaan ah.
Shalay ayay ahayd markii dowladda Jarmalku ay iyana ku dhawaaqday in ciidamada ka jooga Bariga Dhexe ay kala baxayso halkaas, sababo la xiriira xiisadda sii kordhaysa.