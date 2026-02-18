Ra’iisul wasaaraha Israa’iil oo bixiyay xog ku saabsan safar dalkiisa lagu tagayo
Ra’iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa booqan doona Israa’iil muddo laba maalmood ah toddobaadka soo socda, waxaana suuragal ah inuu sidoo kale khudbad ka jeediyo Baarlamaanka Israa’iil.
Macluumaadkan waxaa bixiyay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro war rasmi ah oo ay weli ka soo saartay Dowladda Hindiya booqashada la sheegay ee Ra’iisul Wasaare Narendra Modi.
Sida ay werisay wakaaladda wararka ee Press Trust of India (PTI), Ra’iisul Wasaare Narendra Modi ayaa booqan doona Israa’iil 25–26 Febraayo.
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa macluumaadkan bixiyay isagoo ka hadlayay shir ka dhacay Quddus maalintii Axadda.
“Sidoo kale waxaa jiri kara khudbad uu ueediyo Baarlamaanka. Yaa imanaya halkan toddobaadka soo socda? Narendra Modi,” ayuu yiri Benjamin Netanyahu isaga oo ka hadlayay shir ay yeesheen madaxda ururrada waaweyn ee bulshada Yuhuudda ah ee Maraykanka ku nool.