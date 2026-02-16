Raysal Wasaare Abiy Axmed: Waddan ay ku nool yihiin 130 milyan ma noqon karo bad la’aan
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa mar kale ku celiyay rabitaanka Itoobiya ee helitaanka Badda Cas, isagoo ku tilmaamay arrin istiraatiiji u ah nolosha waddamada dadka badan leh, intii uu ka hadlayay Shirweynaha 39aad ee Caadiga ahaa ee Midowga Afrika oo Sabtidii la qabtay.
Ra’iisul Wasaare Abiy wuxuu ku dooday in waddamada dadka ka badan 130 milyan, sida Itoobiya, ay u baahan yihiin marin deked oo kala duwan oo ammaan ah si loo hubiyo horumar dhaqaale oo waara iyo xasilooni muddo dheer ah.
“Waddamada dadka badan kama joogsan karaan xadgudubka juqraafiga,” ayuu Abiy ku yiri shirka, isagoo carrabka ku adkeeyay in marin badeed la isku halayn karo uu muhiim u yahay ganacsiga, kororka warshadaha, amniga cuntada, iyo adkaysiga dhaqaalaha.
Abiy wuxuu adkeeyay helitaanka Ethiopi marin bad oo nabdoon iyo mid ammaan ah oo lagu gaaro iskaashi, wada hadal, iyo heshiisyo labada dhinac faa’iido u leh, halkii laga dooran lahaa isqab-qabsi.
“Waxaa muhiim ah in la hubiyo marin bad oo ammaan ah iyada oo loo marayo iskaashi nabdoon,” ayuu Abiy yiri, isagoo intaa ku daray in dekeduhu aysan kaliya ahayn albaabada ganacsiga balse sidoo kale tiirarka isku xirka gobolka iyo barwaaqada wadaagga ah.
Hoggaamiyaha Itoobiya wuxuu hadalkiisa ku qeexay sidoo kale xaaladda caalamka ee aan la hubin, isagoo madaxda Afrika u sheegay in adduunku uu hadda ku jiro marxalad weyn oo isbeddel ah oo ay ka jiraan xasillooni darro iyo isbeddelada juqraafiga siyaasadeed.
“Waxaan ku noolnahay xilli kala guur iyo hubanti la’aan caalami ah,” ayuu Abiy yiri. “Xoogga Afrika xilligan wuxuu ku xiranyahay midnimo, kalsooni, iyo waxqabad wadajir ah.”
Itoobiya, oo lumisay marin toos ah oo Badda Cas ah markii Eritrea ay xorriyaddeeda heshay 1993, ayaa marar badan muujisay xiisaha ay u qabto helitaanka marin badeed. Ra’iisul Wasaare Abiy wuxuu hore u sheegay in aysan macquul ahayn in waddan dadka ka badan 130 milyan uu sii ahaado bad laa’aan.
In kasta oo Abiy uusan tilmaamin deked gaar ah ama waddan gaar ah intii uu ka hadlayay, hadalladiisu waxay imaanayaan xilli ay sii kordhayaan doodaha gobolka ee ku saabsan.