kiiska nin 23 sano xabsi ugu qaatay dembi dil ah ayaa muujinaya in booliska ay kiiskaasi sameeyeen
Caddeymo cusub oo ku saabsan kiiska nin 23 sano oo xabsi ah ku qaatay kiis dil ah oo lagu xukumay ayaa muujinaya in uu booliska sameeyay kiiskaas, sida ay ogaatay BBC Panorama.
13 qof oo kale oo marqaati ah ayaa hadda BBC u sheegay in booliisku ay ku cadaadiyeen inay hadalkooda qurxiyaan ama ay ka been sheegaan maxkamadda.
Jong-Ok Shin – oo loo yaqaanay Oki – ayaa lagu dilay middi xilli ay usoo lsocotay gurigeeda iaydoo ka timid caweys ku yaal Bournemouth 2002. Benguit, oo ah qof balwad leh oo taariikh u leh dambiyada daroogada iyo middiyeeynta, ayaa lagu helay maxkamad saddexaad sannadkii 2005, ka dib markii laba xeerbeegti hore ay ku guuldareysteen inay go’aan ka gaaraan.
BBC-da ayaa kiiskan baaritaan ku sameysay muddo sagaal sano ah, iyadoo horay u sheegtay in qaar ka mid ah markhaatiyaasha ay sheegeen inay bixiyeen caddeymo been abuur ah ka dib markii ay cadaadis kala kulmeen booliiska. Laakiin baaritaankii ugu dambeeyay ee Panorama ayaa muujinaya sidan:
Diiwaanada taleefoonka ayaa muujinya in Benguit uu lahaa marmarsiiyo taas oo meesha ka saartay caddayntiisa markhaati ee ugu weyn taas oo ay booliisku qariyeen
·Booliisku waxay kiiskooda ku dhiseen markhaati beenaale la xaqiijiyay, in kasta oo ay ogaayeen in muuqaalka CCTV uu khilaafsan yahay sheekadeeda.
·Labo marqaati oo dheeri ah ayaa sheegay in ay been ka sheegeen maxkamada kadib markii ay booliisku cadaadis ku saareen
·Afar qof oo kale ayaa BBC-da u sheegay in boolisku ay isku dayeen in ay keenaan cadeymo been abuur ah oo ay diideen
·Caddaynta dhammaan marqaatiyaasha xeer-ilaalinta muhiimka ah ayaa hadda la duray ama la sumcad-dilay
Markhaatigu wuxuu ahaa mid muhiim u ah dacwad oogista maadaama aysan jirin CCTV ama cadaymo dambi baaris ah oo Benguit ku xiraya dembiga.
Kadib markii dib loo eegay cadaymaha Panorama, baaraha hawlgabka ah ee kooxda dilka Brian Murphy waxa uu ugu baaqay Xafiiska Madaxbanaan ee Anshaxa Booliska inuu baaro sida Booliska Dorset u maareeyeen kiiska.