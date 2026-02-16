Dalkii ugu horeeyay ee Muslim ah oo shaaciyay tirada ciidamada uu u dirayo Qaza
Ciidanka Indonesia ayaa sheegay inay diyaarinayaan inay horraanta bisha Abriil ciidamo horudhac ah u diraan Gaza.
Afhayeen ayaa sheegay in go’aanka kama dambeysta ah ee ciidanka la dirayo ay gaari doonto dowladda.
Jakarta ayaa soo bandhigtay ilaa siddeed kun oo askari si ay uga qeyb galaan ciidan caalami ah oo nabad ilaalin ah oo loo qorsheeyay Gaza.
Ciidanka ayaa door muhiim ah ku yeelan doona wejiga xiga ee qorshaha xabad joojinta ee Madaxweyne Trump.
Indooniisiya waxay ku biirtay Golaha Nabadda ee uu aasaasay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, kaas oo uu ku dhawaaqay bishii la soo dhaafay.
Golahan waxa uu leeyahay masuuliyad la mid ah middii Golaha Amniga Qaramada Midoobay si loo abuuro ciidan caalami ah oo xasillooni ah oo gacan ka geysan doona sugidda xuduudaha Qaza iyo hubinta in laga dhigo Qaza aag hubka ka caaggan, oo ay ku jirto hub ka dhigista ururka Xamaas.
Hase yeeshee madaxweynaha Indonesia, Prabowo waxa uu ku doodaa in Indooniisiya, oo ah waddanka ugu badan ee Muslimiinta adduunka, ay tahay inay gacan ka geysato xasilloonida Qaza, isaga oo intaa ku daray in ka qaybqaadadkeedu uu ugu dambayn noqon doono dadaal lagu gaadho xalka laba dawladood ee khilaafka Israa’iil iyo Falastiin.
Taliyaha guud ee ciidanka, General Maruli Simanjuntak, ayaa ka hadlay bilawga tababarka askarta iyadoo diiradda la saarayo hawlgallada caafimaad iyo injineernimada ee Qaza.
Warbaahinta dawladda Israa’iil ayaa sheegtay in aag u dhaxeeya Rafax iyo Khan Yuunis ee koonfurta Qaza loo qoondeeyay inay ciidanka Indooniisiya degi doonaan, kana heli doonaan dhismaha xeryo loogu talagalay dhowr kun oo askari.
Waddammo kale oo Muslimiin ah sida Turkiga iyo Baakistaan ayaa sidoo kale ka fiirsanaya oo qorshaynaya dirista ciidankooda, laakiin waxay caddeeyeen inay noqon doonto oo keliya ilaalinta nabadda, isla markaana aanay faragelin doonin hawsha hub ka dhigista Xamaas.