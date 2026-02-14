Wareegga labaad ee wadahadalada Iran iyo Marekanka oo la shaaciyay halka lagu qabanayo

News DeskFebruary 14, 2026
1 minute read

Wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wareegga labaad ee wada-hadallada nukliyeerka ee u dhexeeya Iran iyo Maraykanka lagu qaban doono Geneva, Switzerland, Talaadada.

Warbaahinta ayaa, iyadoo xiganaysa ilo xog-ogaal ah, sheegtay in Steve Whittaker, wakiilka Maraykanka ee Bariga Dhexe ee Donald Trump, iyo Jared Kushner, ay la kulmi doonaan wafdiga Iiraan subaxda Talaadada.

Ilo xog-ogaal ah ayaa u sheegay Reuters in sidoo kale wafdiga Omani uu joogayo Geneva si uu u dhex-dhexaadiyo wada-hadallada, sidii hore.

Wareeggii ugu horreeyay ee wada-hadallada aan tooska ahayn waxaa la qabtay Jimcaha, 6 Febraayo, magaalada Muscat, caasimadda Oman, taasoo labada dhinac ay ku tilmaameen mid faa’iido leh.

Shalay, Mr. Trump ayaa sheegay inuu u maleynayo in mas’uuliyiinta Iiraan ay diyaar u yihiin wada-hadal, isla markaana uu aaminsan yahay in wada-hadalladu la soo gabagabeyn karo wakhti dhow.

