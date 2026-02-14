Trump oo shaaciyay waxa ugu wanaagsan ee uu Mareykanku doonayo inay ka dhacaan Iran
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa muujiyay taageeradiisa in la badalo hoggaanka ee Iran, isagoo ugu yeeray “waxaa ugu wanaagsan ee dhici kara.”
“Waa 47 sano ay ka hadleen, ka hadleen, ka hadleen. Laakiin intaas gudahood, waxaan luminnay dad badan oo noloshooda ah,” ayuu yiri Jimcaha.
Inkasta oo Trump aanu sheegin cidda uu rabo inay maamusho Iran, haddana wuxuu sheegay in “ay jiraan dad” qaadi kara xilka. Hogaamiyaha Sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, weli ma uusan ka jawaabin hadalladii ugu dambeeyay ee Trump.
Dhanka kale, Mareykanku wuxuu u diray markab labaad oo diyaaradaha qaada Bariga Dhexe si cadaadis loogu saaro Iran heshiis nukliyeer ah.
USS Gerald R. Ford, oo ah markabka diyaaradaha ugu weyn uguna cusub adduunka, ayaa la filayaa inuu ka dhaqaaqo Caribbean una guuro Bariga Dhexe, sida uu sheegay Trump.
Trump ayaa sawir ku wadaagay akoonkiisa Twitter, isagoo muujinaya markabka diyaaradaha oo u dhaqaaqaya si uu ugu biiro markab kale oo dagaal Maraykan ah Bariga Dhexe.
Pentagon ayaa markabka diyaaradaha u diray Bariga Dhexe bishii Janaayo.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii Mareykanku uu hanjabay inuu weerar ku qaadi doono dowladda Iran si loo joojiyo dilka kumannaan mudaharaadayaal ah.