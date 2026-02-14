Trump oo shaaciyay waxa ugu wanaagsan ee uu Mareykanku doonayo inay ka dhacaan Iran

News DeskFebruary 14, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa muujiyay taageeradiisa in la badalo hoggaanka ee Iran, isagoo ugu yeeray “waxaa ugu wanaagsan ee dhici kara.”

“Waa 47 sano ay ka hadleen, ka hadleen, ka hadleen. Laakiin intaas gudahood, waxaan luminnay dad badan oo noloshooda ah,” ayuu yiri Jimcaha.

Inkasta oo Trump aanu sheegin cidda uu rabo inay maamusho Iran, haddana wuxuu sheegay in “ay jiraan dad” qaadi kara xilka. Hogaamiyaha Sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, weli ma uusan ka jawaabin hadalladii ugu dambeeyay ee Trump.

Dhanka kale, Mareykanku wuxuu u diray markab labaad oo diyaaradaha qaada Bariga Dhexe si cadaadis loogu saaro Iran heshiis nukliyeer ah.

USS Gerald R. Ford, oo ah markabka diyaaradaha ugu weyn uguna cusub adduunka, ayaa la filayaa inuu ka dhaqaaqo Caribbean una guuro Bariga Dhexe, sida uu sheegay Trump.

Trump ayaa sawir ku wadaagay akoonkiisa Twitter, isagoo muujinaya markabka diyaaradaha oo u dhaqaaqaya si uu ugu biiro markab kale oo dagaal Maraykan ah Bariga Dhexe.

Pentagon ayaa markabka diyaaradaha u diray Bariga Dhexe bishii Janaayo.

Tallaabadan ayaa timid kadib markii Mareykanku uu hanjabay inuu weerar ku qaadi doono dowladda Iran si loo joojiyo dilka kumannaan mudaharaadayaal ah.

News DeskFebruary 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Akhri Sababta uu isu Casilay Mareyihii Wakaalada Biyaha Hargeysa

February 14, 2026

Xukuumadda Somaliland oo nabad dhex dhigtay beelo colaadi ku dhex martay gobollada galbeedka.

February 14, 2026

Farmaajo oo baaq u diray Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud

February 14, 2026

Itoobiya oo ruqsadda kala laabatay weriyeyaal ka tirsan warbaahin weyn

February 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker