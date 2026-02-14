Itoobiya oo ruqsadda kala laabatay weriyeyaal ka tirsan warbaahin weyn
Hay’adda warbaahinta Itoobiya ayaa diidday inay ruqsad shaqo siiso saddex wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa.
EMA waxa ay sidoo kale kala laabatay oggolaanshaha wakaaladda wararka ee ah in ay tabiso shir madaxeedka 39-aad ee Midowga Afrika, kaas oo ka dhacayay caasimadda Itoobiya 14-kii ilaa 15-kii February.
Tallaabadan ayaa timid maalmo kadib markii wakaaladda wararka ay daabacday warbixin baaritaan ah oo lagu sheegay in Itoobiya ay abaabulayso xero qarsoodi ah oo lagu tababaro kumannaan dagaalyahannada Ciidanka Gurmadka Degdegga ah ee ku sugan dalka dariska la ah ee Suudaan.
Itoobiya ayaan weli si cad uga hadlin warbixinta.