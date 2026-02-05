Fannaanadda Farxiya Fiska oo ninkeeda dacwad ka gudbisay kadib markii uu jidhdil u geystay
Fannaanadda caanka ah ee Soomaaliyeed Farxiya Axmed Caddaawe Geedi, oo loo yaqaanno Farxiya Fiska, ayaa ku eedaysay ninkeeda inuu jidhdil culus u geystay, iyadoo sheegtay in uu garaacay, isla markaana uu kusoo xidhay gurigooda oo ku yaalla Hargaysa saacado badan, nolosheeduna ay halis gashay.
Wareysi ay siisay warbaahinta Talaadadii, ayay Farxiya ku sheegtay in ninkeeda Mubaarik Axmed Yuusuf, oo goobaha fanka looga yaqaano “Mubaarik Oktoober”, uu weerar ku qaaday, kuna hayay qol muddo ku dhow afar saacadood, halkaas oo ay sheegtay in uu ku jidhdilay.
"Waxa igu dhacay ma aha wax yar. Ma aanan filayn," ayay tidhi Farxiya. "Jidhkayga meel caafimaad qabta ma jirto. Wuu i ceejiyay, wuxuuna rabay inuu i dilo. Cunahayguna weli wuu i xanuunayaa."
Farxiya waxay sheegtay in Mubaarik la xidhay kadib dhacdada, balse lagu sii daayay dammaanad. Waxay intaas ku dartay in ay go’aansatay inay dacwad maxkamadeed la tiigsato, isla markaana ay haatan ku guddo jirto sidii ay dhibkeeda maxkamada ugu soo bandhigi lahayd.
Waxay sidoo kale sheegtay in xaaladdeeda caafimaad ay hadda deggenaatay kadib dhaawacii soo gaadhay.
Eedeymahan ayaa kiciyay cadho ballaadhan oo ka dhalatay baraha bulshada Soomaalida, iyadoo dad badan ay dalbadeen in lala xisaabtamo eedaysanaha, isla markaana la xoojiyo ilaalinta haweenka la kulma tacaddiyada guryaha ka dhaca.
Lamaanaha ayaa ku wada noolaa Hargeysa xilligii ay dhacdadani dhacaysay. Mubaarik Oktoober illaa hadda si rasmi ah ugama hadlin eedeymaha loo jeediyay.
Mubaarik, oo ah muusikiiste da’yar, ayaa hore wareysiyo uu bixiyay ku sheegay inuu lix xaas hore u soo furay, Farxiyana ay ahayd xaaskiisii toddobaad. Sidookale waxa uu sheegay in uu yahay shakhsi hinaase badan, dhacdadan lafteedana waxa la sheegay in ay hinaase ka kacday.
Tacaddiyada ka dhaca qoysaska ayaa weli ah arrin xasaasi ah oo inta badan aan si buuxda loo soo bandhigin, iyadoo ururrada u dooda xuquuqda haweenku ay muddo dheer ku baaqayeen in la helo sharciyo adag iyo nidaam lagu taageero dhibbanayaasha.