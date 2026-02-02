𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐬𝐚𝐟𝐚𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐪𝐨 𝐮𝐠𝐮 𝐛𝐚𝐱𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐈𝐬𝐮-𝐭𝐚𝐠𝐠𝐚 𝐈𝐦𝐚𝐚𝐫𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐭𝐚 (𝐔𝐀𝐄)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay Dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta (UAE), halkaas oo uu Madaxweynuhu kaga qayb-gali doono Shirka Sannadlaha ah ee Kulanka Dawladaha Adduunka (World Governments Summit) oo ka dhacaya magaalada Dubai.
Safarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ah mid xambaarsan macne diblomaasiyadeed oo muhiim ah, isaga oo ku meteli doona Qaranka Somaliland Madal Caalami ah oo ay ku kulmayaan in ka badan 130 Dawladood oo ka socda Caalamka, Hay’ado Caalami ah iyo madax kale oo saamayn ku leh go’aannada siyaasiga ah ee Dunida.
Madaxweynaha ayaa Madashaasi ka gudbin doona farriin ku saabsan waayo-aragnimada Jamhuuriyadda Somaliland ee xagga Dawlad-dhiska, Nabadda, Dimuqraadiyadda iyo Horumarka, taasi oo xoojin doonta doorka muhiimka ah ee ay Jamhuuriyadda Somaliland ku leedahay Gobolka Geeska Afrika iyo Caalamkaba.
Muddada ay Madaxweynaha iyo weftigiisu ku sugan yihiin dalka Imaaraadka Carabta waxa ay kulammo la yeelan doonaan madax iyo masuuliyiin caalami ah, kuwaas oo diiradda lagu saari doono iskaashiga horumarineed, maalgashiga, ganacsiga, amniga iyo arrimaha mudnaanta u leh danaha guud ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Ka-qaybgalka Jamhuuriyadda Somaliland Madashan Caalamiga ah ee Kulanka Dawladaha Adduunka (World Governments Summit), waxa ay mar kale muujinaysaa danaynta sii kordhaysa iyo kalsoonida ay Bulshada Caalamku ku qabto Jamhuuriyadda Somaliland.