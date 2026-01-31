Xilli ay jirto xiisadda Iiraan, Maraykanka ayaa hub ka iibinaya Sacuudiga iyo Israa’iil
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Israa’iil ay iibsan doonto 30 helikobtar oo dagaal nooca Apache ah oo qiimahoodu ku dhow yahay afar bilyan oo dollar iyo gaadiid gaashaaman oo lagu qaado ciidanka.
Sidoo kale, Maraykanku wuxuu ansixiyay iib hub oo qiimihiisu yahay sagaal bilyan oo doollar oo loo dirayo Sacuudi Carabiya, kaas oo ka kooban in ka badan 700 gantaal oo difaaca la yiraahdo Patriot, si ay iskaga difaacdo weerarro imaan kara.
Xiisadaha gobolka Bariga Dhexe ayaa aad u sarreeya, iyadoo Maraykanku uu ku daad-gureeyay ciidamo militari oo ballaaran biyaha u dhow Iiran.