Maxkamad si ku-meel-gaar ah u joojisay musaafurinta in ka badan 5,000 oo Itoobiyaan

Garsoore federaal ah ayaa si ku-meel-gaar ah u hakiyay go’aankii maamulka Trump ee lagu joojin lahaa nidaamka sharci ee lagu masaafurinayo muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee aan u qalmin magangelyo ka helidda Maraykanka.

Go’aankan ayaa kordhiyay muddada joogitaanka in ka badan 5,000 oo Itoobiyaan ah oo ay ka harsan tahay laba toddobaad oo keliya si ay uga baxaan Maraykanka.

Garsooraha federaalka ah ee Brian Murphy, oo fadhigiisu yahay Boston, Maraykanka, ayaa soo saaray xukunkan Jimcihii, 22-ka Janaayo 2018, sida ay werisay Reuters.

Garsooraha Maxkamadda Degmada ee Maraykanka ayaa arrintan qaaday kaddib markii saddex Itoobiyaan ah, oo ay weheliyaan urur u dooda xuquuqda muhaajiriinta Afrikaanka ah oo lagu magacaabo Africa Communities Together, ay toddobaadkii hore dacwad u gudbiyeen maxkamadda.

Dacwadda maxkamadda la hor geeyay ayaa ka hor imaanaysa go’aankii Waaxda Amniga Gudaha ee Maraykanka (U.S. Department of Homeland Security) ay horraantii Diseembar ku joojisay ilaalintii sharci ee ku-meel-gaarka ahayd ee dawladda Maraykanku siinaysay magangelyo-doonka Itoobiyaanka ah.

