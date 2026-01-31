Madaxweynaha Iiraan oo eedeyn ujeediyay Netanyahu, Trump iyo Yurub
Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa maanta sheegay in hoggaamiyeyaasha Mareykanka, Israa’iil iyo Yurub ay ka faa’iideysteen dhibaatooyinka dhaqaale ee Iran, ay hurinayaan qalalaase iyo inay muwaadiniinta siiyaan qaab ay ku “burburiyaan qaranka” dibad baxyadii ugu dambeeyay.
Labo toddobaad oo mudaaharaadyo waddanka oo dhan ah, oo bilaabmay dabayaaqadii bishii Disembar ee ka dhashay xiisad dhaqaale oo salka ku haysa sicir-bararka sii kordhaya iyo sare u kaca maciishadda, ayaa hoos u dhacay ka dib markii ay hawl-gal ka sameeyeen maamulka diinta oo ay hay’adda xuquuqul insaanka ee HRANA ee fadhigeedu yahay Maraykanka ay sheegtay in ay ku dhinteen ugu yaraan 6,563 qof, oo ay ku jiraan 6,170 mudaaharaadayaal ah iyo 214 ciidammada ammaanka ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabbaas Arakchi ayaa u sheegay CNN Turk in 3,100 oo qof oo ay ku jiraan 2,000 oo ciidamada ammaanka ah ay dhinteen.
Hoggaamiyeyaasha Maraykanka, Israa’iil iyo Yurub waxay isku dayeen inay kiciyaan oo ay sababaan kala qaybsanaan si ay u soo jiitaan dadka aan waxba galabsan ee wada dhaqdhaqaaqyadan,” Pezeshkian ayaa sidaa ku sheegtay barnaamij si toos ah looga sii daayay telefishanka dawladda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay mowqifkiisa ku aaddan taageeridda dibadbaxayaasha, isagoo sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu tallaabo qaado haddii Iran ay sii waddo dilka dadka dibadbaxa dhigaya.