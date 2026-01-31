Koox lagu tuhunsan yahay Argagixiso oo weerartay garoonka diyaaradaha ee u dhow caasimadda Niger

News DeskJanuary 31, 2026
Less than a minute

Wasaaradda difaaca Niger ayaa sheegtay in afar askari la dhaawacay lana dilay 20 weerar-yahan, iyada oo telefishinka dowladda uu sheegay in qof Faransiis ah uu ku jiro dadkaas la dilay.

Waxaa sidoo kale la xiray 11 qof oo la xiriira weerarka ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Diori Hamani habeenkii Arbacada ilaa Khamiista, halkaas oo rasaas culus iyo qaraxyo waaweyn laga maqlayay agagaarka garoonka.

Jimcaha, kooxda Islaamiga ah ee ISIS, iyada oo adeegsanaysa adeegga wararka Amaq, ayaa sheegtay in ay ka dambeysay “weerar isku-duwan oo lama filaan ah” oo lagu bartilmaameedsaday “saldhigga militariga” ee ciidanka Niger.

