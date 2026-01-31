Ilhaan Cumar: Hayaankaygii qaxooti ee ilaa Aqalka Congress-ka ayaa ka caraysiiyay Donald Trump
Xildhibaannada Soomaaliga ah ee Ilhaan Cumar oo waraysi sinaysay CNN ayaa ka warbixisay hayaankeeda ka soo bilowda xero qaxooti ilaa Aqalka Congress-ka Maraykanka.
“Waa hubaal in aan ka badbaaday dagaal sokeeye. Waa hubaal in aan mar ku noolaa xero qaxooti. Waa dhab in aan Maraykanka imid aniga oo jira 12 sano oo aan aqoon xitaa luuqadda Ingiriisiga.
Riyadayda waxaan ku matalaa dadka Maraykanka, waana midda ka caraysiinaysa Donald Trump.