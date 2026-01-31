Dagaalo ka dhacay aagagga xuduudaha gobolada Tigray, Amhara iyo Canfarta
Guddiga Xuquuqal Insaanka Itoobiya (EHRC) ayaa sheegay in tan iyo Axaddii la soo dhaafay, isku dhacyo ka dhex qarxeen “qaar ka mid ah aagagga xuduudaha” ee u dhexeeya gobollada Tigray, Amhara iyo Afar. Waxay sheegtay in isku dhacyada, gaar ahaan Tselemet, Megale iyo Abala, “ay halis ku yihiin nolosha iyo badqabka dadka.”
Ururka xuquuqal insaanka ee aan dawliga ahayn, ISEMKO, ayaa jimcadii, soo saaray bayaan ku saabsan khilaafka dhawaan dhacay, kaas oo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin marka ay timaado dowladda federaalka, midna maamulka gobolka Tigray.
Sida ku xusan bayaan ka ISEMKO, khilaafka ka socda aagagga xuduudaha saddexda gobol ayaa socday tan iyo Axaddii, 17-ka Janaayo. Mid ka mid ah meelaha bayaan-ku-xusan uu ku sheegay in uu ka dhacay khilaafka waa Tselemet, halkaas oo gobollada Tigray iyo Amhara ay isku dhaceen.
Wakaalada wararka ee Reuters iyo AFP ayaa soo weriyay in ciidamada Tigray ay la dagaallamayaan “ciidamada dowlada Itoobiya iyo maleeshiyaadka Amhara” aaggaas, iyaga oo soo xiganaya ilo amni iyo diblomaasiyadeed.
Bayaanka ISEMKO ayaa sidoo kale xusay meelaha sida Megale iyo Abala, kuwaas oo ku yaalla xadka gobollada Tigray iyo Afar ay wax ka dhaceen. Degmada Megale ee gobolka Afar, oo sidoo kale la soo sheegay in ay ahayd goob isku dhacyo toddobaadkan ay ka qarxeen, ayaa xaalad la mid ah soo martay dhamaadkii October la soo dhaafay.