Trump oo Canada ugu hanjabay canshuur dheeri ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu canshuur 100% ah saarayo badeecadaha Canada haddii Canada ay heshiis ganacsi la gasho Shiinaha.
“Haddii Canada ay heshiis la gasho Shiinaha, waxaan isla markiiba canshuur 100% ah ku soo rogi doonaa dhammaan badeecooyinka Canada laga keeno ee Mareykanka,” ayuu Trump ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Trump kuma uusan cadeyn bartiisa bulshada heshiiska ganacsi ee uu ka hadlayay.
Toddobaadkii hore, Ra’iisul Wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa ku dhawaaqay iskaashi istiraatiiji ah oo ay la yeelanayaan Shiinaha, wuxuuna sheegay inuu dhimi doono canshuuraha.
Waqtigaas, Trump ayaa ku tilmaamay tallaabada “wax wanaagsan.” Balse xiisada u dhaxeysa Canada iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii Carney uu khudbad ka jeediyay magaalada Davos uu ku sheegay in Mareykanku uu bedelayo nidaamka caalamka.