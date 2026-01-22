𝐖𝐞𝐟𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐨𝐨 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐠𝐚 𝐊𝐔𝐋𝐌𝐈𝐘𝐄 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐪𝐨 𝐤𝐮 𝐭𝐚𝐠𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐚
Wefti ballaadhan oo xisbiga KULMIYE ah, ayaa maanta safar shaqo ku tagay magaalada Berbera ee xarunta Gobolka Saaxil.
Weftigan oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ay wehelinayaan Guddoomiye ku-xigeennada 1aad iyo 2aad – Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Axmed Cabdi Xuseen (Axmed Cabdi-dheere), Xoghayaha Guud, Afhayeenka xisbiga, qaar ka mid ah xildhibaannada xisbiga ee Golaha Wakiillada iyo masuuliyiin kale, kuwaas oo hawlo shaqo oo kala duwan u tagay halkaasi.
Weftigu waxay saaka la kulmeen madaxda xisbiga KULMIYE ee Gobolka Saaxil, dhallinyaro reer Berbera ah iyo qaybo ka mid ah bulshada. Sidoo Kalena madaxda xisbigu waxay ka qaybgaleen madal aroos ah oo in badan oo haldoorka bulshada Somaliland ahi ka qaybgaleen oo la isugu meheriyey Siciid Jaamac Cilmi iyo Nafiisa Faysal Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada reer Berbera.
Dhinaca kale, weftigu waxay isla galabta ka qaybgali doonaan tartanka ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee ka socda Garoonka Cabdalle Stadium ee Berbera, si ay ugu dhiirrigeliyaan dhallinyarada reer Somaliland ciyaaraha dalka.