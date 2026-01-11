Xukumadda Somaliland oo ka Jawaabtay Duulan ay Somaliya sheegtay inay ku Qaadayso

News DeskJanuary 11, 2026
1 minute read

Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay si adag u cambaareyneysaa hadalladii u dambeeyay ee ka soo yeedhay Dowladda Soomaaliya, kuwaas oo ku baaqaya faragelin ciidan oo shisheeye oo lagula kaco Somaliland.

Hadalladaasi waxay ka dhigan yihiin kicin halis ah oo masuuliyad-darro ah, isla markaana ah xadgudub cad oo ka dhan ah Axdiga Qaramada Midoobay iyo mabaadi’da aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah. Somaliland kuma hoos jirto awoodda Muqdisho. Waxay si sharci ah dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda sannadkii 1991, iyadoo ku jirta xuduudihii caalamku aqoonsanaa ee 1960, tan iyo markaasna waxay ilaalinaysay nabad, xasillooni, iyo nidaam dimuqraadi ah.

Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay Dowladda Soomaaliya si buuxda masuul uga dhigaysaa cawaaqibka ka dhalan kara hadalladan kicinta ah, waxayna ugu baaqaysaa saaxiibbada caalamka inay diidaan baaq kasta oo noocaas ah. Sidoo kale, waxay mar kale adkaynaysaa go’aankeeda ku aaddan nabadda, iyadoo ilaalinaysa xaqeeda sharci ee is-difaacidda sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah.

News DeskJanuary 11, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐀𝐠𝐚𝐚𝐬𝐢𝐦𝐞𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐇𝐚𝐲’𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐚-𝐛𝐚𝐧𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐉𝐒𝐋.

January 11, 2026

DEG DEG Dalkii labaad oo Aqoonsaday Jamhuuriyada Somaliland

January 11, 2026

“xasan sheekh kidaar kastaaba wuu kusoo dumay” Wasiirka warfaafinta puntland

January 11, 2026

“Sheekh Umalaw halkay shareecada kaga taalaa Dawlada Federaalka Soomaaliya” Sheekh Cabdilaahi

January 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker