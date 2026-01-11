𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐀𝐠𝐚𝐚𝐬𝐢𝐦𝐞𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐇𝐚𝐲’𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐚-𝐛𝐚𝐧𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐉𝐒𝐋.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa maanta kulan ballaadhan la yeeshay Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda, Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha iyo Hay’adaha Madaxa-bannaan ee Qaranka JSL.
Kulankan waxa diiradda lagu saaray xaaladda cusub ee istiraatijiyadeed, ta-diblomaasiyadeed iyo ta-amni ee uu dalku galay, kaddib Aqoonsigii ay Dawladda Israa’iil si rasmi ah u siisay Jamhuuriyadda Somaliland 26.12.2025-kii.
Madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga hadlay mas’uuliyadaha, fursadaha iyo xidhiidhada ka dhalanaya aqoonsiga uu dalkeenu helay, iyo isbeddellada waaweyn ee Qaran ahaan inagu soo fool leh. Madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xarriiqay in xilligan cusubi innooga baahan yahay Hay’ado Qaran oo la jaan-qaadi kara marxaladda cusub ee uu dalku galay oo leh karti, isla-xisaabtan, daahfurnaan iyo hufnaan shaqo.
Madaxweynuhu waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Xukuumadda ku adkeeyey in xoojinta tayada maamulka, dardar-gelinta hawlaha Hay’adaha Qaranka iyo u adeegidda muwaadiniinta JSL ay yihiin tiirarka lagu cabbirayo bisaylka Dawladnimo iyo kalsoonida ay inagu qabi karaan shacabka Somaliland iyo bulshada caalamku.
Madaxweynuhu waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Xukuumadda faray in halbeegooda xagga shaqadu uu ku salaysnaado Caddaalad, Maamul wanaag, Daah-furnaan, Eex iyo Musuq-maasuq la’aan, Sarraynta Sharciga iyo saacadaha shaqada oo sidooda loo guto.
Madaxweynuhu waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Xukuumadda si cad u faray in ay xoojiyaan wada-shaqaynta iyo is-aaminka dhexdooda, yaraynta khilaafaadka maamul, hagaajinta nidaamka shaqada, isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo wiiqi kara kalsoonida lagu qabo Qaranka iyo hannaanka Dawladnimada.
Waxa uu sida oo kale ku boorriyey in la dardar-geliyo fulinta waajibaadka Qaran, lana hubiyo in hay’ad kastaa ay si buuxda uga jawaabto masuuliyadaha sharci iyo kuwa shaqo ee ay Qaranka JSL uga masuulka yihiin.
Iyaguna dhankooda, Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda iyo xubno ka mid Agaasimeyaasha Guud ee Hay’adaha Xukuumadda oo kulanka ka hadlay ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland si weyn ugu bogaadiyey guulaha Qaran ee Taariikhiga ah ee uu u soo hooyey Jamhuuriyadda Somaliland muddadii koobnayd ee uu xilka hayey.
Waxa ay si cad u muujiyeen kalsoonida buuxda ee ay ku qabaan hoggaamintiisa iyo jihada cusub ee uu dalkeenu u dhaqaaqay.
Sida oo kale, waxa ay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland aad ugu ammaaneen halka uu gaadhsiiyey magaca iyo sharafta Qaranka JSL, iyada oo ay Somaliland noqotay dhacdadii Caalamka ugu hadal-haynta iyo saamaynta badnayd labadii toddobaad ee ugu dambeeyey.
Madaxweynaha waxa kale oo ay si gaar ah ugu bogaadiyeen qaabka la yaabka leh ee uu Madaxweynuhu u xafiday xogaha iyo sirta diblomaasiyadda, muddadii lagu jiray wada hadallada aqoonsiga ee dhex maray Somaliland iyo Israa’iil, taasoo ay sheegeen in ay ka baran doonaan cashar qiimo leh.
Agaasimeyaasha Guud ee Hay’adaha Xukuumaddu waxa ay ballan-qaadeen in ay sii xoojin doonaan shaqada ay u hayaan Qaranka isla markaana ay kor u qaadaadi doonaan hufnaanta xagga maamulka iyo tayada adeegyada lagama maarmaanka u ah nolosha bulshada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa ay ballanqaadeen gudashada masuuliyadaha shaqo ee ay u xilsaaran yihiin, si waafaqsan himilooyinka Qaranka iyo talooyinka iyo tilmaamaha hoggaamineed ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Kulanka ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad buuxa iyo guul iyo in si qorshaysan, hufan oo masuuliyadi ku dheehan tahay Qaran ahaan looga faa’iidaysto Aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo fursadaha istiraatijiyadeed, dhaqaale iyo horumarineed ee la socda.