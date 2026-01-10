𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐂𝐮𝐥𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚, 𝐀𝐪𝐨𝐨𝐧𝐲𝐚𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐡𝐚𝐥𝐢𝐧𝐲𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐤𝐚 𝐀𝐰𝐝𝐚𝐥.
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo wali ku guda jira safarkiisii shaqo ee ku joogay Magaalada Boorama ayaa kulan xog waraysi iyo wada tashi ah la yeeshay Culimada, Aqoonyahanka iyo Dhalinyarada Gobolka Awdal.
Kulankaasi ayaa inta uu socday si weyn looga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ugu horrayso sidii amniga magaalada Boorama iyo guud ahaanba Gobolka Awdal looga wada shaqayn lahaa.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Mudane Cabdirashid Xasan Mataan oo isagu kulankaasi hadalka furay ayaa ka war bixiyey xaaladda guud ee Gobolka iyo dadaallada ay Xukuumaddu ka waddo ee la xidhiidha amniga iyo wada noolaanshaha bulshada Gobolka Awdal.
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo kulankaasi ka jeediyey Khudbad dhinacyo badan taabanaysa, ayaa sheegay in Xukumaddu ay mar kasta diyaar u tahay wada tashiga bulshada isaga oo sheegay in ay qaadanayaan talooyinka iyo tilmaamaha ay soo jeediyeen bulshada Gobolka Awdal.