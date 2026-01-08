𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐚𝐪𝐦𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐤𝐚 𝐀𝐰𝐝𝐚𝐥.
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo wali ku sugan magaalada Borama ayaa saaka kulan xog waraysi iyo wada tashi ah isugu jira la yeeshay Madax-dhaqmeedka Gobolka Awdal.
Muddadii u kulankaasi socday ayaa si weyn loogu lafo guray arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen sidii looga wada shaqayn lahaa amniga iyo xasilloonida magaalada Boorama.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Mudane Cabdirashid Xasan Mataan oo kulankaasi furay ayaa soo dhaweeyey Madax-dhaqmeedka isaga oo xusay in ay kaalin weyn ka qaateen arimaha xasilinta amniga Boorama markii ay dhaceen mudaharaaddadu.
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga warramay in Xukuumaddu ay diyaar u tahay in Gobolka Awdal laga fuliyo Mashaariic horumarineed waxana uu yidhi:
“Madax-dhaqmeedka Gobolka Awdal waxan idiinka mahad celinayaa shaqada culus ee aad bulshadiina u haysaan.
Kulankeena waxa aan ugu talo galay in uu noqdo xog waraysi iyo wada tashi badan oo ku saabsan arrimaha soo kordhay, ka Xukumad ahaan waxa aan diyaar u nahay in aanu la tashi mar kasta la samayno bulshadii na soo dooratay.
Guud ahaanteen waxa muhiim ah in aan si wada jira ah uga wada shaqayno nabadgelyada Boorama oo cidii caqabad ku noqota aan gacan bir ah iskaga qabano.
Waxa aanu diyaar u nahay in aan wax ka qabano ka Xukuumad ahaan cabashooyinka iyo tabashooyinka jira”.
Intaasi kadib Xubno ka mid ah Madax-dhaqmeedka Gobolka Awdal oo iyaguna dhankooda hadalka qaatay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Xukuumadda kala shaqeeyaan arimaha nabadgelyada