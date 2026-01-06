𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐲 𝐃𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐇𝐚𝐛𝐚𝐚𝐬
𝐖𝐞𝐟𝐭𝐢𝐠𝐢𝐢 𝐮 𝐇𝐨𝐠𝐚𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐚𝐲𝐚𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐉𝐒𝐋, 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛, 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐲 𝐃𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐇𝐚𝐛𝐚𝐚𝐬, 𝐇𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚𝐬 𝐨𝐨 𝐚𝐲 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐦𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐲𝐞𝐞𝐥𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐰𝐚𝐱𝐠𝐚𝐫𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐝𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚𝐚𝐬.
𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐉𝐒𝐋, 𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛, 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐚𝐲 𝐰𝐚𝐱𝐠𝐚𝐫𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐃𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐇𝐚𝐛𝐚𝐚𝐬, 𝐬𝐢𝐝𝐢𝐢 𝐥𝐨𝐨 𝐱𝐨𝐨𝐣𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐡𝐚𝐚 𝐍𝐚𝐛𝐚𝐝𝐠𝐞𝐥𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚𝐚𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐨𝐥𝐚 𝐬𝐡𝐚𝐪𝐚𝐲𝐧 𝐥𝐚𝐡𝐚𝐚 𝐡𝐚𝐲’𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐍𝐚𝐛𝐚𝐝-𝐠𝐞𝐥𝐲𝐚𝐝𝐚.
𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐤𝐮 𝐖𝐞𝐡𝐞𝐥𝐢𝐧𝐚𝐚𝐲𝐚𝐲.
𝟏: 𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐆𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚.
𝟐: 𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚.
𝟑:𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫 𝐊𝐮𝐱𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫𝐤𝐚.
𝟒: 𝐀𝐛𝐚𝐚𝐧𝐝𝐮𝐮𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐂𝐢𝐢𝐝𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚.
𝟓: 𝐓𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞 𝐊𝐮𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐥𝐚𝐛𝐚𝐚𝐝 𝐄𝐞 𝐂𝐢𝐢𝐝𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐁𝐨𝐨𝐥𝐢𝐬𝐤𝐚.
𝟔: 𝐁𝐚𝐝𝐡𝐚𝐬𝐚𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐤𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐥.
𝟕: 𝐌𝐚𝐚𝐲𝐢𝐫 𝐃𝐞𝐠𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐲𝐥𝐚𝐜.