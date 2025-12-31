Nuxurka Qodobada Lagaga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada
Fadhigii 48-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada Jammhuuriyadda Somaliland oo uu Shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo uu wehelinayey Madaxweyne ku-xigeenka JSL Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland.
Fadhigii 48-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada waxa lagaga wada hadlay qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen:
𝟏. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdalle Maxamed Carab, isaga oo sheegay in ammaanka guud ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland uu sugan yahay, dabaal-degyadii arrinta Aqoonsiga Somaliland ay dhawaan Gobollada Dalka ay si nabadgelyo leh ku dhammaadeen.
𝟐. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐚𝐤𝐡𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa Golaha Wasiirrada war bixin guud ka siiyey Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL, Mudane Cabdilaahi Xasan Aadan, isaga oo sheegay in sannadka 2025-ka uu ahaa mid ay Wasaaraddu ku tallaabsatay horumar la taaban karo.
𝟑. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐈𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡:
Waxa Golaha Wasiirrada war bixin guud ka siiyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, isaga oo dul istaagay hab-sami-u-socodka dedaallada ictiraafka. Waxa kale oo uu iftiimiyey habraacyada ay Wasaaraddu diyaarisay ee la xidhiidha nidaamka loo qorshaynayo ee loo qaabilayo Wufuudda iyo Warbaahinta ka imanaya Caalamka ee ku soo qulqulaya Jamhuuriyadda Somaliland.
𝟒. 𝐊𝐮𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐂𝐮𝐥𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐀𝐪𝐨𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐚𝐝𝐢𝐛:
Waxa Golaha Wasiirrada war bixin guud ka siiyey Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta JSL Mudane Sheekh Cabdullaahi Baashe Daahir Jaamac. Wasiirku waxa uu sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu kulan muhiim ah la yeeshay Culimada dalka, isaga oo kala tashaday arrimaha la xidhiidha Aqoonsiga ay Jamhuuriyadda Somaliland ka heshay Dawladda Israel, kuna adkeeyey midnimada Qaranka iyo wada-tashiga, isaga oo Culimada u xaqiijiyey ilaalinta qiyamka iyo ku adkaanshaha Diinta Islaamka iyo danaha siyaasiga ah ee uu leeyahay Qaranka JSL ee khuseeya la macaamilka bulshada Caalamka.
𝟓. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐚𝐥-𝐝𝐞𝐠𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐪𝐨𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐬𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐲 𝐮𝐠𝐚 𝐪𝐚𝐛𝐬𝐨𝐨𝐦𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa Golaha Wasiirrada war bixin guud ka siiyey:
1. Gobolka Maroodijeex: Wasiirka Madaxtooyada JSL, Mudane Khadar Xuseen Cabdi
2. Gobolka Awdal: Wasiirka Wasaaradda Biyaha, Mudane Abubakar Cabdiraxmaan Good,
3. Gobolka Sanaag: Wasiir-ku xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka, Mudane Maxamed Cabdulmalik Axmed,
4. Gobolka Sool: Wasiirka Wasaaradda Dib-u-Dejinta iyo Arrimaha Bini’aadannimada, Mudane Saleebaan Ducaale Xaaji Jaamac.
5. Gobolka Saaxil: Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda JSL Mudane Yoonis Axmed Yoonis.
6. Gobolka Togdheer: Wasiirka Wasaaradda Degaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Mudane Cabdilaahi Cismaan (Geel-jire).
7. Gobolka Gabiley: Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Qaranka, Marwo Kaltuun Sh Xasan Cabdi.
Wasiirradu waxa ay sheegeen in dhammaan Gobollada dalka Xafladihii dabaal-degyada Aqoonsiga Somaliland ay u dheceen si la yaab leh, nabad iyo farxad leh, iyaga oo ummadda Somaliland ay muujiyeen isku duubni iyo midnimo Qaran, isla markaana ay farriin cad u direen cadowga Somaliland.
𝟔. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐂𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa Golaha Wasiirrada war bixin guud ka siisay Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka, ahna siihaya Wasiirka Caafimaadka Marwo Samsam Maxamed Saalax-Yacniile.
Wasiirku waxa ay sheegtay dedaallada Wasaaradda ee horumarinta adeegyada caafimaadka, iyada oo hoosta ka xarriiqday in gobollada xuduudaha ah ay lagama maarmaan tahay in loo dejiyo Qorshe Qaran oo lagu daboolayo baahiyaha caafimaad ee bulshada degaannada xuduudaha. Sida oo kale, Wasiirku waxa ay sheegtay in Wasaaraddu ay Degmada Dacar-Budhuq ka fulin doonto adeeg caafimaad oo bilaash ah oo ay ka faa’iidaysan doonaan dad ka badan 300 oo qof.
𝟕. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐲𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐲𝐚𝐚𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐚𝐚𝐝𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐉𝐒𝐋:
Waxa Golaha Wasiirrada warbixin ka siiyey Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Mudane Axmed-Yaasiin Maxamed Faarax isaga oo sheegay in Koobka Horyaalka Horyaallada Kubadda Cagta ee Naadiyada JSL uu si rasmi ah uga furmi doono magaalada Berbera, halkaasi oo ay isugu iman doonaan in ka badan 1,200 oo dhallinyaro ah. Wasiirku waxa uu sheegay in fursaddaa looga faa’iidaysan doono wacyigelin la xidhiidha marxaladda cusub ee taariikhiga ah ee uu dalku galay.