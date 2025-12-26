Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye oo Hambalyo U Diray Shacabka Jsl

𝐀𝐌𝐁𝐀𝐋𝐘𝐎: 𝐀𝐪𝐨𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲

War:saxaafadeed 26/12/2025

Waxa anigoo ku hadlaya magacayga , magaca hoggaanka xisbiga KULMIYE, guddida fulinta, xubnaha Golaha Dhexe iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga aan soo dhawaynayaa Aqoonsiga u Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ka helay dawladda Israa’iil oo uu galabta ku dhawaaqay Raysal wasaaraha dalka Isra’il.

Arrinkani waa guul u soo hoyatay shacbiweynaha reer Somaliland ee halganka dheer ee naf iyo maal lehba u soo maray inay arkaan maanta oo kale, waxaanan leeyahay Hambalyo dhammaan ummadda Somaliland.”

ALLAA mahad leh

Maxamed Kaahin Axmed
Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE

