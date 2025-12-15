Qaxooti ka cararay Congo oo gaadhay dalka Tanzania
52 qof oo qaxooti ah oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa galay dalka Tanzania iyaga oo soo maray Kigoma, halkaas oo hadda loogu sameynayo baaritaan ka hor inta aan loo oggolaan inay dalka gudaha u sii galaan.
Uvira, oo hadda ay maamusho M23, waa caasimadda maamul goboleedka Koonfurta Kivu.
Jimcihii, kaddib qaraxyadii ka dhacay Cibitoke, Danjire Zéphyrin Maniratanga, wakiilka Burundi u fadhiya Qaramada Midoobay (QM), ayaa u sheegay Golaha Ammaanka ee QM in haddii aan wax laga qaban arrimahaan, ay jirto khatar ah “isku dhac furan” oo dhex mara dalkiisa iyo Rwanda.
Danjiraha Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay, Mike Waltz, ayaa kulanka ku eedeeyay Rwanda inay “ku riixayso gobolka amni-darro iyo dagaal sii kordhaya” iyadoo caawinaysa oo hagaysa M23.
Dowladda Rwanda ayaa marar badan beenisay inay taageerto M23, iyada oo sheegtay oo keliya inay hirgelisay “tallaabooyin amni.”
Danjiraha Rwanda u fadhiya Qaramada Midoobay, Martin Ngoga, ayaa sheegay inuusan wax qorshe ah u hayn in ay ku duulaan Burundi.Horay, M23 iyaduna waxay sheegtay inaysan lahayn qorshayaal noocaas ah.