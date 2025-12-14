𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐠𝐚 𝐉𝐬𝐥 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐇𝐚𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐥𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭

News DeskDecember 14, 2025
Less than a minute
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Difaaca Qaranka Jsl Md.Sayid-Maxamed Yuusuf Cali, ayaa maanta kulan la qaatay Haayada Halo Trust kulankaas oo ay hogaaminaysay masuulka Somaliland u fadhiya Halo Trust Alexia Bousingen, sidoo kalena Waxaa Wasiirka Ku wehelinayay Agaasimaha iyo Agaasime Kuxigeenka Waaxda Miinada Aniisa Xuseen Cali, Saleban Faarax Cawad iyo La-taliyaha Wasiirka Faarax Xaaji Axmed , kulankaas oo lagaga wada hadlay sidii loo Xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa Wasaaradda Gaashaandhiga iyo Haayada Halo Trust, kulankaas oo ku soo dhamaaday is afgarad.

