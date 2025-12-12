Austria oo meel marisay sharci aanay jecleysan muslimiinta

News DeskDecember 12, 2025
1 minute read

Dowladda Austria ayaa meelmarisay sharci mamnuucaya xijaabka in iskuullada ay ku xirtaan gabdhaha da’doodu ka yar tahay 14-sano.

Isbaheysiga uu hogaamiyo muxaafidka ee sadexda xisbi dhexe, ÖVP, SPÖ iyo Neos, ayaa sheegay in sharciga uu yahay go’aan cad oo ku saabsan sinnaanta jinsiga”, laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in uu sii hurin doono naceybka Muslimiinta ee dalka oo laga yaabo inuu noqdo mid ka hor imaanaya dastuurka.

Xisbiga Green Party ee mucaaradka ah ayaa ka hor yimid sharciga, iyagoo sheegay inuu yahay mid ka hor imanaya dastuurka. Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleeceeyay mamnuucista oo khuseysa dhammaan noocyada Xijaabka iyo indhashareerka haweenka Muslimiinta ah , iyagoo ku tilmaamay mid takooreya bulshada qaar.

Isku day hore oo sanadkii 2019 lagu doonayay in lagu soo rogo mamnuucid xijaabka dugsiyada hoose ayaa horey maxkamadda dastuuriga ah u diiday.

News DeskDecember 12, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Venezuela: “Trump wuxuu wadaa hanjabaaddii gumeysiga”

December 12, 2025

“Waxaan warqad u diray Trump, si uu aqoonsi rasmi ah u siiyo Somaliland’ – Ted Cruz

December 12, 2025

Maraykanka oo cunaqatayn ku soo rogay lix markab oo kale kadib kii ay ku qabteen Venezuela

December 12, 2025

Madaxweynaha Somaliland oo Loo Sheegay inuu Talaabo ka Qaado Madaxdhaameedka

December 11, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker