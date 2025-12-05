Jahwareerka safarka ee Hindiya oo kasii daraya iyadoo la joojiyay boqolaal duulimaad
Jahwareerka dhanka safarka ee Hindiya ayaa kasii daraya ka dib markii shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn dalka ee IndiGo ay joojisay boqolaal duulimaad oo la qorsheeyay manta oo Jimca ah ka dib saddex maalmood oo uu hakad ku jiray duulimaadka shirkadda.
Shirkadda diyaaradaha, oo leh saamiga suuqyada 60% dalka Hindiya isla markaana duulisa in ka badan 2,000 oo duulimaad maalintii, ayaa la kulantay yhoos u dhaca duuliyayaasha ka dib markii ay ku guuldareysatay inay la qabsato shuruucda cusub ee liiska shaqaalaha.
Kumanaan rakaab ah ayaa ku xayiran guud ahaan Hindiya iyadoo lagu jira xilli safarku uu badanyahay, iyadoo dhammaan duulimaadyadii IndiGo ee ka iman jiray caasimadda Delhi la joojiyay.
Shirkadda IndiGo waxay sheegtay in hawlgalladu ay si caadi ah usoo laaban doonaan oo keliya 10-ka Febraayo, waxayna raadineeysa taageero ku meel gaar ah oo ku saabsan xeerarka cusub ee u baahan saacado nasasho oo dheeraad ah iyo shaqo habeenimo oo xaddidan.
Shirkadda diyaaradaha ayaa sidoo kale sheegtay inay dhimi doonto howlaheeda duulimaadka si loo yareeyo carqaladaha laga bilaabo 8 Diseembar.
Dowladdu waxay sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda iyadoo wasiirka duulista federaalka uu muujiyay “inuu si cad uga xun yahay” sida shirkadda diyaaraddu u maareysay xaaladda.