Garoonka Diyaaradaha ee Edinburgh oo joojiyay dhammaan duulimaadyada ka dib cillad xagga IT-ga
Garoonka Diyaaradaha ee Edinburgh ayaa saaka joojiyay dhammaan duulimaadyadii, ka dib markii ay soo baxday arrin ku saabsan IT-ga oo ay la kulantay shirkadda maamusha hawada – waa kuwan waxa aan ilaa hadda ognahay.
Garoonka diyaaradaha – oo ah kan ugu mashquulka badan Scotland – ayaa sheegay inuu leeyahay kooxo ka shaqeynaya arrinta si ay isugu dayaan inay xalliyaan sida ugu dhakhsaha badan.
Rakaabka ayaa lagula Talinay inay la xiriiraan shirkaddooda diyaaradaha si ay u helaan macluumaadkii ugu dambeeyay.
Flightradar24 – oo ah raadraac duullimaad oo caan ah oo khadka tooska ah – ayaa muujinaya hawada sare ee Garoonka Diyaaradaha ee Edinburgh, iyadoo aanay jirin diyaarado duulaya ama soo galaya ama ka baxaya.
Dhibaatadu waa “arrin IT ah” oo saameysa amarrada koontaroolka hawada ee garoomada diyaaradaha, ayeey sheegeen garoonka diyaaradaha.