Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ka jawaabay beesiga Soomaalida Mareykanka ee Trump

News DeskDecember 4, 2025
Less than a minute

Xildhibaan Maxamed Caddow oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto Koonfurta Wajeer ayaa beegsiga Trump ee Soomaalida Mareykanka ku tilmaamay „mid ka weyn arrimaha socdaalka” oo si gaar ah loogu ugaarsanayo bulshada Somali Mareykanka ah.

Wuxuu sheegay in marka hoggaamiyaashu wax qaban kari waayaan ay qaadaan tallaabooyin la mid ah „gubid ay shidaal uga dhigaan cabsi.”

Xildhibaan Caddow ayaa intaasi ku daray in waxa maanta Soomaalida Mareykanka lagu sameynayo ay berrina ku dhacayaan dad kale.

Hadalka Xildhibaanka ayaa imaanaya xilli Trump Soomaalid Mareykanka ku tilmaamay kuwo qashin ah oo ana shaqeysan isla markaana aan laga rabin in ay dalkaas sii joogaan.

News DeskDecember 4, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

War cusub oo ka soo kordhay kiiska Haashim oo loo haysto gabdho Soomaali ah oo lagu dilay Nairobi

December 4, 2025

Itoobiya oo Masar ku eedeysay wiiqitaanka dalalka Afrika

December 4, 2025

“Reer Burco waxay igu yidhaahdeen showga waad nagu qaaliyaysay laakiin anigu kuma…” Maxamed Bk

December 4, 2025

“In aad hanjabto oo aad sharciga gacanta ku qaadato, waa waxa ay dawladuhu ka socon kari laayihiin”

December 4, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker