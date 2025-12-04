Ukraine iyo Ruushka oo xaalkoodu sii adkaanayo

News DeskDecember 4, 2025
Less than a minute

Raadinta xal loo helo dagaalka Ukraine ayaa sii ballaaranaysa, iyadoo wadahadallo ka socdaan Florida iyo Beijing, halka Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, uu joogo Hindiya, oo uu isku dayayo inuu xoojiyo xiriirka dalkiisu la leeyahay mid ka mid ah saaxiibadiisa ugu dhow.

Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay in Steve Witkoff, wakiilka gaarka ah ee Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, uu la kulmi doono dhexdhexaadiyeyaasha Ukraine Khamiista, si ay uga wadahadlaan jawaabta Ruushka ee qorshaha nabadeed ee Maraykanku taageerayo.

Mr. Witkoff ayaa Trump u bandhigi doona warbixin ku saabsan wadahadalladii uu kula yeeshay Putin Moscow, halkaas oo Putin uu u sheegay inuusan Ruushku oggolaan doonin qodobo ka mid ah qorshahaas.

Ukraine sidoo kale way diidday inay ka tanaasusho dhammaan dhulka uu Ruushku dalbanayay.

