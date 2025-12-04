Muran ka dhashay Garaadka Macmalka oo lagu soo daray WhatsApp-ka
Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabay baadhitaan ku saabsan shirkadda Meta, kaddib markii lagu tuhmay in ay jabisay xeerarka ka hortagga tartanka xorta ah, taas oo la xidhiidha hirgelinta adeegyada garaadka macmalka ah (AI) ee lagu daray WhatsApp.
WhatsApp waxaa tan iyo bishii March dalalka Yurub ka hirgeliyay chatbot iyo hannaan casri ah ah oo loo yaqaan Meta AI. Guddiga Midowga Yurub ayaa sheegay in isticmaalka garaadka maclamka ah uu ka jiro tartan xooggan, islamarkaana ay tahay in isticmaalayaashu fursad u helaan in ay si xor ah u doortaan adeegga ay rabaan in ay adeegsadaan.
Ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama bixin shirkadda Meta eedeymahan. Dhanka kale, hay’adda Talyaaniga ee la socota tartanka ganacsiga ayaa bishii July furtay baadhitaan kale oo la mid ah eedeymahan.