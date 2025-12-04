Mareykanka iyo Itoobiya oo ka wadahadlay xasilloonida gobolka
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa wada-hadal khadka telefoonka ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed sida wasaaraddu sheegtay.
Ku-xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, Tommy Pigott, ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in wadahadallada labada masuul ay diiradda saareen xasilloonida gobolka iyo arrimaha la xiriira dhismaha nabad waarta oo saldhig adag ku leh Koonfur Afrika.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in intii lagu jiray wada-hadallada telefoonka, labada masuul ee Maraykanka iyo Itoobiya ay mar kale xaqiijiyeen go’aankooda wadajirka ah ee ku aaddan xoojinta nabadda iyo xasilloonida gobolka.
Gaar ahaan, waxay ka wada hadleen sidii loo dhisi lahaa aasaas nabadeed maadaama khilaafyo siyaasadeed gobolka hareeyeen, iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya arrintaan wax faahfaahin ah kama uusan bixin ilaa iyo hadda.
Wadahadalladan u dhexeeyay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii Taliyaha Taliska Ciidamada Afrika ee Maraykanka (AFRICOM), Jeneraal Dagvin R.M. Anderson, uu wada-hadallo la yeeshay saraakiil sare oo Itoobiyaan ah.
Waxay ka wada hadleen arrimaha amniga gobolka iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga ay la leeyihiin Taliska Ciidamada Afrika ee Maraykanka.